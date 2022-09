Mesto Nikopol, ktoré od najväčšej jadrovej elektrárne v Európe oddeľuje rieka Dneper, bolo ostreľované raketami a ťažkým delostrelectvom, povedal Rezničenko. "V zariadení (ZAES) sú požiare, výpadky elektriny a iné veci, ktoré nás nútia pripraviť miestne obyvateľstvo na následky jadrového nebezpečenstva," dodal.

Agentúra AP uviedla, že správy o ostreľovaní okolia ZAES nedokáže nezávisle overiť. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v utorok upozornil Bezpečnostnú radu (BR) OSN, že v záporožskej elektrárni sa môže stať "niečo katastrofálne".

MAAE vo svojej utorkovej správe o situácii v ZAES uviedla, že "je naliehavo potrebné prijať dočasné opatrenia, aby sa zabránilo jadrovej havárii spôsobenej fyzickým poškodením vyvolaným vojenskými prostriedkami."

V okolí komplexu záporožskej elektrárne preto navrhla okamžité vytvorenie "ochrannej zóny jadrovej bezpečnosti a ochrany". Moskva ani Kyjev sa bezprostredne k predmetnému návrhu nezaviazali a požadujú jeho ďalšie podrobnosti, píše AP.

MAAE tiež odporučila, aby bolo ostreľovanie okolia ZAES okamžite zastavené a predišlo sa tak ďalším škodám na elektrárni a súvisiacich zariadeniach.

Havária v ZAES by mala dosah aj na susedné krajiny, varuje šéf dozoru

Následky prípadnej havárie v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na Ukrajine by pocítila nielen Ukrajina, ale aj susedné štáty, varoval v stredu šéf Štátnej inšpekcie jadrového dozoru Ukrajiny (SNRIU) Oleh Korikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Záporožskú jadrovú elektráreň obsadila v marci ruská armáda. Moskva a Kyjev sa v poslednom čase navzájom obviňujú z jej ostreľovania, čo vyvoláva obavy zo vzniku jadrovej katastrofy – podobnej, aká bola svojho času v Černobyli. Následky poškodenia aktívnej zóny reaktora tejto elektrárne boli citeľné "nielen na Ukrajine, ale aj za jej hranicami", uviedol Korikov na tlačovej konferencii.

Záporožská jadrová elektráreň v súčasnosti využíva na svoju prevádzku vnútorný energetický systém, keďže v pondelok bola odpojená od siete. Podľa Korikova ZAES bude možno musieť použiť na výrobu elektriny pre svoj bezpečnostný systém záložné dieselové generátory. Avšak ako upozornil, v čase vojny je mimoriadne zložité dopĺňať zásoby nafty. Ak by sa minula, hrozila by havária a únik rádioaktívnych látok do okolia.

Ukrajina hraničí s Moldavskom, Rumunskom, Maďarskom, Slovenskom, Poľskom, Bieloruskom a Ruskom.

Minulý týždeň ZAES, ktorá je najväčšou európskou atómovou elektrárňou, navštívil 14-členný inšpekčný tím. Jeho členom bol aj generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Inšpektori okrem iného zistili poškodenie skladu vyhoreného a nového jadrového paliva. Zaznamenali aj škody v blízkosti jadrových reaktorov.