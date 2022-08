Rusko má mať problémy s verbovaním vojakov: Berú už aj ODSÚDENCOV, nepohrdnú ani STARCAMI! ×

Rusko má údajne problémy s verbovaním ďalších vojakov do bojov na Ukrajine, pričom už zrušilo hornú vekovú hranicu pre vstup do armády a nábor brancov robí aj vo väzniciach. Povedal to nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva obrany, informuje v utorok denník The Guardian.