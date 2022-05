Takmer desať týždňov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, počas ktorých Moskva zaznamenala len čiastkové územné zisky, sa Rusko začalo sústreďovať na upevnenie svojej vojenskej a politickej kontroly nad doteraz obsadeným územím. Zámerom je anektovať Donbas. Tvrdí to agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na tri nemenované zdroje, ktoré sú zapojené do tohto procesu a s agentúrou hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.

"Kremeľ (na obsadených územiach) inštaluje okupačné vlády, nariaďuje miestnym, aby používali ruské ruble, a podľa informácií troch ľudí zapojených do tohto úsilia plánuje Moskva v niektorých oblastiach uskutočniť narýchlo zorganizované referendá, aby sa tým otvorila cesta k úplnej anexii," píše Bloomberg. V tejto súvislosti však agentúra dodáva, že ľudové hlasovania o pripojení k Rusku sa môžu oneskoriť, pretože ruská ofenzíva na Ukrajine nejde podľa pôvodného plánu.

"Aj keď sú (aktuálne plány) vzdialené od pôvodných cieľov (ruského) prezidenta Vladimira Putina, ktorý chcel zosadiť (ukrajinského) prezidenta Volodymyra Zelenského a nastoliť proruský režim na väčšine územia Ukrajiny, najnovšie snahy (Kremľa) predstavujú novú prekážku pre už aj tak zablokované mierové rozhovory, pretože Kyjev trvá na tom, aby sa Rusko stiahlo z okupovaných území," tvrdí Bloomberg.

Zatiaľ čo nemenovaný americký predstaviteľ povedal, že hlasovanie o pripojení k Rusku by sa mohlo konať v Donecku a Luhansku už v polovici mája, uvedení traja Rusi oboznámení so situáciou uviedli, že referendá budú pravdepodobne odložené, kým ruské sily nerozšíria svoju kontrolu nad územím, ktoré bude prinajmenšom kopírovať súčasné administratívne hranice ukrajinských regiónov. To môže podľa Bloomberg trvať týždne alebo aj mesiace.

Agentúra ďalej uviedla, že predstavitelia Kremľa sú stále presvedčení o tom, že budú na Ukrajine vojensky postupovať a že ich armáda dobyje prinajmenšom celú Doneckú i Luhanskú oblasť. Moskva sa tiež snaží získať kontrolu nad Chersonskou a Záporožskou oblasťou. Bloomberg pripomína, že ak by sa to Ruskom podarilo, väčšina ukrajinského pobrežia by sa ocitla pod kontrolou Ruska a Moskva by mala pozemné spojenie s polostrovom Krym, ktorý bol anektovaný v roku 2014.