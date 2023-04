V susednej Zaporižžskej oblasti ruské bombardovanie zranilo 56-ročného muža v meste Stepnohirsk, informoval na Telegrame gubernátor oblasti Jurij Malaško.

Ruské drony zhodili výbušniny na mesto Nikopol, zranili troch civilistov

Traja civilisti utrpeli zranenia, keď ruské drony zhodili výbušniny na ukrajinské mesto Nikopol v Dnipropetrovskej oblasti.

Uviedol to gubernátor oblasti Serhij Lysak na komunikačnej platforme Telegram. „Traja civilisti boli zranení. Opäť to dokazuje, že máme do činenia s teroristami. Opäť nasadili drony, aby zaútočili na mesto. Zhodili nebezpečné zariadenia. Nastali najmenej štyri explózie," napísal Lysak.

Dodal, že jedného muža vo veku 33 rokov zasiahli šrapnely. Ďalší dvaja utrpeli zranenia v dôsledku tlakovej vlny a pomliaždeniny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.