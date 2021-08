KK46 Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin hovorí na zjazde vládnej strany Jednotné Rusko 24. augusta 2021 v Moskve. Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval v utorok Spojené štáty a ich spojencov za to, že zanechali Afganistan v chaose, ktorý zvyšuje potenciálne bezpečnostné hrozby pre Rusko a jeho spojencov v strednej Ázii. FOTO TASR/AP Russian President Vladimir Putin delivers his speech at the United Russia party congress in Moscow, Russia, Tuesday, Aug. 24, 2021. The Kremlin's United Rus

Zdroj: Grigory Sysoev