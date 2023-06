Väčšina lietadiel sa pohybovala v medzinárodnom vzdušnom priestore bez vyplneného letového plánu, s vypnutým transpondérom alebo neudržiavala rádiový kontakt. Litovské ministerstvo dáva incidenty do súvisu so sériou vojenských cvičení, ktoré prebiehajú v pobaltských štátoch na národnej aj medzinárodnej úrovni v spolupráci so spojencami z NATO.

WA 28 - Na nedatovanej snímke ruského ministerstva obrany z 26. apríla 2023 ruský bombardér Tu-160 letí počas cvičného letu na neznámom mieste v Rusku. Nemecké a britské stíhačky Eurofighter boli vyslané na identifikáciu troch ruských vojenských lietadiel, ktoré vstúpili do medzinárodného vzdušného priestoru nad Baltským morom bez zapnutého transpondéra. V stredu o tom informovali na Twitteri nemecké vzdušné sily. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Išlo o dve stíhačky Suchoj Su-27 a jedno prie Zdroj: TASR

V Baltskom mori prebieha každoročné námorné cvičenie BALTOPS pod vedením Spojených štátov, na ktorom sa zúčastňuje 50 lodí z 19 štátov NATO a Švédska. Zároveň prebiehajú cvičenia aj na ruskej strane, uviedlo ministerstvo pre agentúru Baltic News Service.

Estónsko, Lotyšsko ani Litva nemajú vlastné stíhačky, preto v Pobaltí nasadzujú svoje lietadlá spojenci z NATO.