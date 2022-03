Viac FOTO nájdete TU!

Ukrajinský policajt prišiel o celú rodinu vrátane svojej šesťročnej dcéry a šesťtýždňového synčeka po tom, ako ich v deň ruskej invázie zastrelili s matkou a so starými rodičmi. Oleg Fedko (30) bol na hliadke, keď jeho blízki zahynuli, keď vojaci spustili paľbu na dve autá na ceste neďaleko Novej Kachovky na juhu Ukrajiny. Šesťročná Sofia Fedko a jej brat Ivan, ktorý mal len šesť týždňov, zomreli spolu s matkou Irinou († 27) a dvoma starými rodičmi († 56) v prvý deň ruskej invázie.

Olegov brat Denis Fedko uviedol pre médiá, že v tom čase telefonoval so svojou matkou. "Rozprával som sa s mojou matkou. Stále som počúval, ako kričí, že v aute sú deti a kričala: Ako to môžeš urobiť?" Keď opísal, kedy sa útok začal, povedal: „Počul som, že malý Ivan hlasno plakal. Mal len mesiac a pol. A potom som počul výstrely. Potom nastalo ticho a opäť výstrely. Boli to dve dávky, každá dlhá dva až tri výstrely. Uvedomil som si, že ich zabíjajú," opísal hrôzostrašné chvíle, ktorými bol svedkom prostredníctvom mobilného telefónu.

Tragický incident sa odohral v ten istý deň - 24. februára - keď ruské jednotky vstúpili do dediny Veseloje neďaleko mesta Cherson, a rodina sa údajne rozhodla utiecť pred Rusmi. Miestne správy uvádzajú, že prvému autu sa podarilo prejsť pred ruskými vojakmi v dedine Veseloje. Druhé auto, v ktorom sedela rodina policajta Olega, už toľko šťastia nemalo. Zronený muž tiež podľa médií „nie je schopný získať telá svojich príbuzných zabitých ruskými jednotkami“, informoval zaxid.net.

Tieto činy nasvedčujú, že Putinove vojská nelikvidujú len vojenské ciele, ale útočia aj na civilistov. Len začiatkom týždňa pritom svetom otriasli zábery zo snahy záchranárov oživiť 6-ročné dievčatko, ktoré sa spolu s otcom stalo tiež terčom útokov na civilné obyvateľstvo. Dievčatko napriek snahe záchranárov zraneniam podľahlo. Ani zďaleka to však nie sú jediné detské obete vojny na Ukrajine. Tvárou masakru na Ukrajine sa stala aj malá Polina, ktorá spolu s otcom a mamou zahynula pri útoku. Jej 10-ročný brat bojuje stále v nemocnici o život a netuší, že jeho rodina je mŕtva.

Putinova vojna sa zameriava na civilistov a stále si vyberá hroznú daň na najmladších a najzraniteľnejších na Ukrajine. Od minulého štvrtka zomrelo 16 detí a 45 utrpelo zranenia, pričom sa očakáva, že počet obetí sa ešte zvýši.