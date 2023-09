Gubernátor Poltavskej oblasti Dmytro Lunin v statuse na platforme Telegram dodal, že medzi zranenými je jedno dieťa. Podľa jeho vyjadrenia ukrajinské jednotky protivzdušnej obrany zostrelili jednu z vypálených rakiet. Ďalšie však zasiahli objekt civilnej infraštruktúry.

🇷🇺 launched 🚀 attacks on Kremenchuk (Poltava region, Central 🇺🇦).



One 🚀 was shot down by air defense forces. There are hits to civilian infrastructure.



One person was killed, and 15 more were wounded, including one child - Head of Poltava RMA Dmitro Lunin. pic.twitter.com/DSOWtoZYKV