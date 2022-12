V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny našli a zneškodnili celkovo 7042 výbušných zariadení, odkedy sa z jej časti stiahli ruskí vojaci. Vyplýva to z údajov ukrajinskej Štátnej pohotovostnej služby, informoval v sobotu denník The Guardian, od ktorého TASR správu prevzala.

Práce na vyhľadaní a odstránení mín a ďalších nastražených náloží v oblasti prebiehajú od októbrového odchodu ruských jednotiek z mesta Cherson a jeho okolia. Ukrajinskí pracovníci podľa pohotovostnej služby dosiaľ preskúmali takmer 700 hektárov otvoreného územia, 60 kilometrov železničných tratí a 326 domácností.

Úrady vyzývajú všetkých obyvateľov, ktorí sa vrátia do Chersonu alebo okolitej oblasti, na mimoriadnu ostražitosť. Podľa nedávnej správy The Guardian by zbavenie Chersonu mín mohlo trvať celé roky.