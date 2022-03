Rusi vyslali na Ukrajinu ZABIJAKOV z Wagnerovej skupiny: Do boja sa chystajú STOVKY žoldnierov! ×

Do bojov na východnú Ukrajinu boli vyslaní žoldnieri z ruskej polovojenskej organizácie známej ako Wagnerova skupina. V pondelok to uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR informuje na základe správ denníka The Guardian a stanice Sky News.