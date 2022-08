V rozhovore pre televízny kanál Rossija 1 Šojgu povedal, že strely Kinžal boli počas špeciálnej vojenskej operácie použité trikrát a "trikrát ukázali svoje brilantné vlastnosti". Také charakteristiky podľa neho "nemá žiadna podobná raketa na svete." Dodal, že je takmer nemožné, aby bola strela Kinžal zostrelená počas letu.

Podľa agentúry Reuters Šojgu dodal, že hypersonickú strela Kinžal s rýchlosťou viac ako 10 machov ruská armáda používa "na zasiahnutie obzvlášť dôležitých cieľov."

Reuters uviedol, že Rusko použilo Kinžal na Ukrajine prvýkrát približne mesiac po tom, ako 24. februára vyslalo na územie svojho suseda tisíce svojich vojakov. Zásah vtedy dostal veľký sklad zbraní v Ivano-Frankivskej oblasti na západe Ukrajiny.

#Hypersonic Russia Hypersonic Missiles #Kinzhal Used For The 1st Time Ever || March 17, 2022 || Rare Footage pic.twitter.com/i6hwlhagNX