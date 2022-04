"Ak by sme mali prístup ku všetkým zbraniam, ktoré potrebujeme, ktoré majú naši partneri a ktoré sú porovnateľné so zbraňami Ruskej federácie, už by sme túto vojnu ukončili," povedal Zelenskyj. Je "morálnou povinnosťou" krajín, ktoré takéto zbrane majú, aby ich Kyjevu poskytli, zdôraznil. Dodal, že to pomôže zachrániť tisíce životov Ukrajincov. "Akékoľvek oneskorenie pomoci pre Ukrajinu dáva okupantom príležitosť na zabitie ďalších Ukrajincov," varoval.

Zelenskyj tiež uviedol, že väčšina bojových síl Ruska je nasadených na Ukrajine a hoci Moskva tvrdí, že útočí len na vojenské ciele, ruské jednotky podľa jeho slov naďalej zabíjajú civilistov v obytných zónach. "Teraz je prakticky celá časť ruskej armády, ktorá je pripravená bojovať, koncentrovaná na území nášho štátu a v pohraničných oblastiach Ruska," povedal.

"Ruská armáda sa v tejto vojne navždy zapíše do svetových dejín ako najbarbarskejšia a najkrutejšia armáda na svete," citovala Zelenského slová agentúra AP. "Cielené zabíjanie civilistov a ničenie obytných budov všetkými druhmi zbraní vrátane tých, ktoré zakazujú medzinárodné dohovory, to je typický znak ruskej armády," kritizoval. "Je to taká podlosť, že pre celé generácie bude Ruská federácia zdrojom absolútneho zla," dodal.

Prezident podotkol, že situácia v obliehanom meste Mariupol sa nezmenila a je naďalej nesmierne ťažká. Ruská armáda podľa neho blokuje všetky pokusy na otvorenie humanitárnych koridorov a "záchranu našich ľudí". "Osud desiatok tisíc obyvateľov Mariupola, ktorí boli predtým presunutí na územie kontrolované Ruskom, je neznámy," dodal.

Kremeľ podľa Zelenského neodpovedal na návrh výmeny prokremeľského politika Viktora Medvedčuka zadržaného po úteku z domáceho väzenia, za obrancov Mariupola. Zelenskyj tiež priblížil, že "intenzita ostreľovania zo strany ruských jednotiek v smere na Charkov, na Donbase a v Dnepropetrovskej oblasti sa výrazne zvýšila".

Nemecké zbrojné firmy dodajú Ukrajine zbrane

