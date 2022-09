Rusi pred mobilizáciou hromadne utekajú do Gruzínska: Úrady urobili RÁZNY KROK! ×

Úrady v ruskej autonómnej republike Severné Osetsko, ktoré hraničí z Gruzínskom, v stredu obmedzili vjazd áut do tohto regiónu. Vyvolala to snaha tisícov ľudí odísť do Gruzínska a vyhnúť sa tak mobilizácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.