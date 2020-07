Ruská Federálna služba pre dohľad nad komunikáciou, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor) zablokovala 107 webových stránok, ktoré šírili nepravdivé správy týkajúce sa nedávneho referenda o ústavných zmenách. Vo štvrtok to uviedol predstaviteľ generálnej prokuratúry Jurij Chochlov, ktorého cituje tlačová agentúra TASS.

"Hneď ako odhalíme takéto webstránky, zašleme žiadosť Roskomnadzoru, ktorý následne skontaktuje tieto platformy a zablokuje ich. Za šírenie nepravdivých informácií o hlasovaní o ústavných zmenách sme pozastavili činnosť 107 webových stránok," uviedol Chochlov na zasadaní výboru Štátnej dumy pre vyšetrovanie zahraničného zasahovania do vnútorných záležitostí Ruska.

Ruskí policajní vyšetrovatelia urobili vo štvrtok prehliadky v bytoch viacerých kritikov politiky Kremľa, ktorí vyzývajú svojich priaznivcov na protesty proti zotrvaniu prezidenta Vladimira Putina pri moci až do roku 2036, ako mu to umožňujú najnovšie schválené zmeny v ruskej ústave. Policajná prehliadka sa uskutočnila u poslankyne moskovskej mestskej Dumy Julije Gaľaminovej, ktorá vlani v lete v Moskve pomáhala organizovať masové opozičné protesty. Najnovšie Gaľaminová vyzvala prívržencov opozície, aby na budúcu stredu vyšli do ulíc a protestovali proti ústavným zmenám iniciovaným Putinom.

Policajti prehľadali aj domy a byty aktivistov hnutia Otvorené Rusko, ktoré založil Putinov kritik a bývalý ropný magnát Michail Chodorkovskij. Razia sa konala i v sídle mediálnej spoločnosti MBCh Media, ktorú tiež založil Chodorkovskij.

Moskovská radnica v stredu zamietla žiadosť o povolenie protestného pochodu ulicami Moskvy, pričom svoje rozhodnutie zdôvodnila stále platnými obmedzeniami súvisiacimi s epidémiou COVID-19.