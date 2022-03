Stanica sa odvolala na novinára Andreja Okuna, ktorý na sociálnej sieti Telegram uviedol, že policajti "nevysvetlili dôvod zadržania". Podľa Okuna zadržaní reportéri mali na sebe novinárske vesty a mali novinárske preukazy. "To však nikoho nezaujíma, cieľom je zabezpečiť, aby nikto o ničom neinformoval," dodal.

Na Ukrajine zahynul americký reportér

Americký novinár, ktorý zahynul pri ostreľovaní v ukrajinskom mestečku Irpiň neďaleko Kyjeva, nepracoval pre americký denník The New York Times (NYT). O smrti amerického novinára Brenta Renauda informoval na sociálnej sieti Facebook v nedeľu šéf polície Kyjevskej oblasti Andrij Njebytov. Ten uviedol, že Renaud pracoval pre NYT. Denník však túto informáciu poprel, pričom uviedol, že Renaud pre neho v minulosti pracoval, no už v ňom viac nepôsobí.

Renaud (51) zahynulo po tom, ako ruské jednotky spustili paľbu na osobné vozidlo v blízkosti mestečka Irpiň neďaleko Kyjeva. Podľa The Guardian Renaud získal za svoju prácu v minulosti aj ocenenia.

V čase útoku bol s Renaudom aj ďalší novinár, ktorého so zranenia previezli do nemocnice. O smrti amerického novinára informovala aj agentúra AFP, ktorá sa odvolala na očitých svedkov incidentu a zdravotníkov, ktorí boli na miesto privolaní. Reportéri AFP nachádzajúci sa v Irpini uviedli, že videli telo obete.

