Podľa západných médií Rusi na fronte nasadili pojazdné krematóriá, ktoré majú pomôcť rýchlo odpratať mŕtvych vojakov i civilistov. Informuje o tom Daily Mail.

Úlohou série mobilných krematórií, ktoré sú navrhnuté, má byť rozloženie tiel mŕtvych vojakov a civilistov, aby sa tak skryl skutočný rozsah vojny.

Krematóriá boli rozmiestnené spolu s tankami a bojovými lietadlami už roky a video z nich bolo zverejnené na internete v roku 2013. Tieto zábery sa však opäť objavili hneď po tom, čo Ruská federácia zaútočila na Ukrajinu. Kamióny vyzerajú ako bežné vozidlá, ale obsahujú skryté spaľovne.

Západní odborníci na obranu tvrdia, že môžu byť použité na spálenie tiel vojakov v snahe zakryť skutočný počet obetí vojny.

„Keby som bol vojakom a vedel, že moji generáli mi tak málo veria, že za mnou jazdia po bojisku s mobilným krematóriom, alebo keby som bol matkou či otcom syna, nasadeného do bojovej zóny a moja vláda by si myslela, že spôsob ako zakryť straty, je mobilné krematórium, bol by som hlboko, hlboko znepokojený,“ povedal britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok 24. februára denníka The Daily Telegraph.

