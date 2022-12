Vážne vnútropolitické a ekonomické problémy, ktoré Venezuelu sužujú už dlhé roky, odrádzajú väčšinu zahraničných turistov. Mnoho západných krajín preto svojich obyvateľov pred cestou do tejto juhoamerickej krajiny varuje. Pre tisícky Rusov túžiacich po slnečnej dovolenke v zahraničí bez vízových a ďalším cestovných obmedzení kvôli invázii na Ukrajine sa však Venezuela stala ideálnou destináciou.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vníma cestovný ruch ako nástroj na revitalizáciu ekonomiky. Po rokoch hyperinflácie sa totiž objavujú letmé známky oživenia. S Ruskom podpísal dohodu, ktorá do konca aktuálneho roka umožní príchod 100.000 ruských turistov.

AFP uvádza, že za ostatné dva mesiace využilo nové priame letecké spojenie medzi Moskvou a venezuelským Isla de Margarita približne 3000 ruských dovolenkárov.

