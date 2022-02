Slovensko je možno krajinou malou, ale za to krásnou a pre zahraničie lákavou. Myslí si to aj vysokoškolský pedagóg a autor knihy Filmové miesta Tomáš Galierik, ktorý vo svojej najnovšej publikácii opisuje, aké medzinárodné hity strieborného plátna vznikali práve u nás.

Pre denník Plus JEDEN DEŇ sa jeden z najväčších slovenských filmových znalcov vyjadril napríklad k pálčivej otázke o tom, ako je možné, že nás neďaleká Praha stále v súboji o priazeň zahraničia poráža.

– Spomínam si, že keď som dávnejšie robil rozhovor so slovenským hercom a kaskadérom Vladimírom Furdíkom, okrajovo naznačil – alebo som minimálne mal taký pocit, že na Slovensku akoby neboli práve ideálne podmienky na nakrúcanie zahraničných filmov. Aký na to máte názor vy? Je to tak?

T. G.: Pán Furdík je človek, ktorý si môže dovoliť porovnávať. Vidí rozdiel filmovej a seriálovej tvorby v zahraničí tak ako málokto z nás. Určite s ním súhlasím. Zahraničná filmová produkcia je vždy náročná. Ak by nebola, mohla si vystačiť s akýmkoľvek iným kútom sveta, ktorý môže byť lacnejší od nás. Susedné Česko je oveľa viac pripravené na záujem zahraničnej produkcie. Oveľa rýchlejšie sa rozbehne kolotoč povolení a oveľa rýchlejšie sa u nich dokáže zaistiť rozsiahle ubytovanie a všetky doplnkové služby aj pre rozsiahle filmové tímy. Nemáme ateliéry, ktoré by v sebe kontinuálne sústredili na jednom mieste potrebné talenty, remeslá a všetko to potrebné technické zázemie. Ale zlepšujeme sa, podľa možností, aj bez ateliérov.

„Praha je určite ďaleko pred nami, no má to prepojenie práve na tamojšiu prítomnosť filmových ateliérov a silné zázemie.“ Tomáš Galierik

– V porovnaní s takou Prahou akoby sme zaostávali. Aj v súčasnosti sa tam nakrúca napríklad seriál Carnival Row s Orlandom Bloomom, u nás nič. Na pandémiu to preto zjavne hodiť nemôžeme. V čom je podľa vás problém?

T. G.: Netvrdil by som, že nič. V skutočnosti u nás práve teraz len podľa mojich informácií prebiehajú dva zahraničné filmové projekty. Do jedného z nich som sa zapojil ako krovie bez mena v titulkoch, kde, samozrejme, nechcem a ani mi neprináleží nič prezrádzať. O druhom viem, zase, práve v spojitosti s mojou knihou. Oba projekty sú spojené s Bratislavou. Taktiež prebieha nakrúcanie niekoľkých slovenských filmov. Praha je určite ďaleko pred nami, no má to prepojenie práve na tamojšiu prítomnosť filmových ateliérov a silné zázemie. Je to skrátka priestor, kde sa dá pre film urobiť naozaj veľa a „odskočiť si“ aj do pražských exteriérov. Pandémia určite oslabila nakrúcanie. Ovplyvnila dokonca aj jeden z tých dvoch zahraničných projektov, keďže ho pandémia neplánovane predĺžila. A nepochybne aj predražila. Neustály výpadok komparzu, ľudí zo štábu aj všetky obmedzenia si vyberajú svoju daň. Slovensko bude určite v najbližších rokoch ťahať za kratší koniec. Len reálmi a exteriérmi nedobehneme ateliéry v Česku a Maďarsku.

– V úvode vašej knihy Filmové miesta začínate tým, že Slovensko má všetko: starú architektúru, hory, krásnu prírodu, hrady... vyznieva to tak, akoby sa k nám mali zahraniční filmári len tak hrnúť – ale nedeje sa to. Čo sa teda musí zmeniť, udiať?

T. G.: V minulosti som si tým nebol celkom istý alebo aspoň som veril, že by sme mohli byť konkurencieschopnými aj bez nich... no čím viac som mal možnosť spoznávať reálnu prácu filmárov a seriálových tvorcov, som si tým čoraz viac istý. Filmové ateliéry sú priestor, ktorý dnes už nemá žiadne obmedzenia. Neplatíte uzavretie ulice, nemusíte sledovať nočný pokoj, ba ani počasie. Akékoľvek obdobie, architektúru, kút sveta, dnes dokážete vytvoriť v ateliéroch. Nesťahujete techniku, neťaháte káble, necestujete po celej krajine, ale stále ste na jednom mieste. Dala by sa napísať samostatná kniha o projektoch, ktoré z 90 % vznikajú v ateliéroch a pre 10 % musia vyraziť filmári do exteriéru. Tak ako Eragon, ktorý vznikal v Maďarsku a na Slovensko si odskočili len do Východnej a na Tomášovský výhľad. Zostal však naďalej „Made in Hungary“.

Filmové miesta, najnovšia kniha od vysokoškolského pedagóga a autora Tomáša Galierika. Zdroj: Martinus

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>