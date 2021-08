Rozhodujú o podaní tretej dávky vakcíny: Úrad FDA by mal rozhodnutie zverejniť už čoskoro ×

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) smeruje k rozhodnutiu o schválení podávania tretej dávky vakcíny proti covidu ľudom so slabou imunitou. Vo štvrtok o tom informoval denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvolal na nemenované zdroje. Rozhodnutie by mohlo padnúť už vo štvrtok alebo v piatok.