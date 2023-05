Americký prezident Joe Biden údajne schválil plán výcviku ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16, ktoré sa vyrábajú v USA. Rozhodnutie o dodaní bojových lietadiel na Ukrajinu má pritom padnúť v priebehu niekoľkých mesiacov. S odvolaním sa na svoje zdroje to v piatok napísala agentúra AP, informuje TASR.

Podľa AP to Biden povedal spojencom v piatok počas neverejných rozhovorov na summite G7 v Hirošime. Výcvik by mal prebiehať v európskych krajinách. O tom, kto, kedy a koľko stíhačiek F-16 dodá Ukrajine, sa vraj rozhodne počas výcviku.

Americký prezident Joe Biden (uprostred) drží dáždnik po tom, ako vystúpil z amerického špeciálu Air Force One na japonskej leteckej základni Iwakuni 18. mája 2023 pred stretnutím skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta). Zdroj: Susan Walsh

Informáciu o tom, že Washington nebude brániť spojencom v zaslaní stíhačiek F-16 na Ukrajinu, priniesol ako prvý denník The Washington Post. Ako pokračoval, ukrajinskí predstavitelia už vo februári avizovali, že sa im podarilo do značnej miery presvedčiť Holandsko, aby na Ukrajinu poslalo lietadlá F-16. Na to je však podľa zmluvných podmienok o dodávke týchto stíhačiek vyrobených v USA potrebný súhlas Washingtonu.

Americký prezident Joe Biden (vľavo) si podáva ruku s japonským premiérom Fumiom Kišidom pred ich bilaterálnym stretnutím v japonskom meste Hirošima 18. mája 2023 pred stretnutím skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta). Zdroj: Susan Walsh

Podľa britského denníka The Guardian by výcvik pilotov na F-16 mohol trvať najmenej tri mesiace, avšak pravdepodobne až pol alebo trištvrte roka. Kyjev údajne už v súčasnosti vyberá pilotov na výcvik v Británii a zaradil ich na kurzy angličtiny.