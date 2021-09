"Mám to!," uviedla NASA na Twitteri v mene vozidla Perseverance. K príspevku pripojila aj fotografiu so vzorkou odobratej horniny, ktorá je len o niečo hrubšia než ceruzka.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars Read more: https://t.co/bs4Hd4Fzyw pic.twitter.com/2jwF7cOcMZ

NASA už minulý týždeň informovala, že sa jej zrejme podarilo vzorku horniny z Marsu získať. Pre zlé osvetlenie na prvých fotografiách vyhotovených roverom uplynulú stredu si však riadiaci tím nebol celkom istý, že vzorka uložená v trubici, ktorú bolo na záberoch vidno, zostala neporušená.

Rover tak musel spraviť ďalšie, lepšie osvetlené, fotografie. Zaslanie takýchto snímok na Zem pritom zvyčajne môže trvať aj niekoľko dní, približuje agentúra AFP.

"S lepším osvetlením vzorky v trubici, môžete vidieť, že jadro horniny, ktoré som odobral, je stále tam," uviedla NASA v mene roveru na twitterovom účte tohto robotického vozidla.

NASA plánuje pomocou "marsochodu" Perseverance získať z povrchu červenej planéty približne tridsať takýchto vzoriek, ktoré by mali byť prostredníctvom viacerých misií prepravené na Zem do zhruba desiatich rokov.

Perseverance pristál na Marse koncom februára, pričom išlo o riskantný manéver. Vývoj a zostrojenie tohto robotického vozidla stálo približne 2,5 miliardy dolárov a trvalo osem rokov. Poslaním roveru na Marse je pátrať po stopách mikroorganizmov a skúmať geológiu a podnebie červenej planéty.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW