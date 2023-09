Rodina Philipa Paxsona žaluje technologického giganta, pretože podľa nej z nedbanlivosti neaktualizoval svoje mapy a nezobrazil v nich, že most už pred deviatimi rokmi spadol. Hovorca spoločnosti Google uviedol, že spoločnosť obvinenia preveruje.

Paxson zomrel v septembri 2022, keď sa pokúsil prejsť cez poškodený most v meste Hickory v Severnej Karolíne. Podľa žaloby sa otec dvoch detí v čase nehody vracal domov z oslavy deviatych narodenín svojej dcéry u priateľa a nachádzal sa v neznámej oblasti. Jeho manželka s dcérami odišla skôr a on zostal, aby pomohol upratať.

„Keďže nepoznal miestne cesty, spoliehal sa na Google Maps v očakávaní, že ho bezpečne nasmerujú domov k manželke a dcéram,“ vyjadrili sa právnici rodiny vo vyhlásení, ktorým oznámili žalobu. „Keď opatrne šoféroval v tme a daždi, nič netušiac nasledoval zastarané pokyny Googlu na miesto, o ktorom sa jeho rodina neskôr dozvedela, že sa takmer desaťročie nazýva 'Most nikam', a zrútil sa do Snow Creek, kde sa utopil,“ opísali.

V žalobe tiež tvrdia, že po tom, ako sa most v roku 2013 zrútil, miestni obyvatelia spoločnosť Google opakovane kontaktovali, aby upravila svoje online mapy. Podľa miestnych novín Charlotte Observer tiež v čase nehody v dôsledku vandalizmu na vjazde na most chýbali zábrany, ktoré sa tam bežne nachádzajú. V žalobe sú podľa BBC menované aj tri miestne spoločnosti, ktoré mali podľa rodiny povinnosť most udržiavať.

