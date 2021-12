Sociálnou sieťou TikTok, ktorá je populárna aj u mladej populácie v našich končinách, sa šíri nebezpečná výzva s názvom Blackout Challenge. Tá má na svedomí už aj život 10-ročného dievčatka, ktoré výzvu zo zvedavosti vyskúšalo. Rodičia na Slovensku by tak mali zvýšiť pozornosť.

Matka zosnulej Nyly († 10) Tawainna Anderson apeluje na ostatných rodičov, aby skontrolovali svojim deťom telefóny. Jej dcéra totiž zomrela pri tzv. Blackout Challenge, ktorý spočíva v tom, že sa dieťa priškrtí alebo pridusí tak, aby na chvíľu stratilo vedomie. Ako však uvádza portál Vice, výzva už tento rok pripravila o život viacero detí.

Napriek tomu, že bola doma celá rodina, Nyla bola vo svojej izbe osamote. Keď rodičia našli jej bezvládne telo, rýchlo ju odviezli do nemocnice, no 12. decembra zomrela. Hoci Tawainna Anderson nešpecifikovala, ktorú aplikáciu jej dcéra použila, táto výzva sa už v priebehu roka objavila na TikToku.

Táto sociálna sieť však v oficiálnom vyhlásení uviedla, že Blackout Challenge sa nikdy na TikToku neobjavil v trendoch a tým museli americké deti výzvu objaviť niekde inde. V júni objavili telo 9-ročného chlapca, ktorý ležal v šatníku s opaskom omotaným okolo krku. V ten istý mesiac pre výzvu zomrel aj 12-ročný chlapec, ktorý pred smrťou strávil niekoľko týždňov na prístrojoch.

Nebezpečné sociálne siete

Ako uvádza organizácia Centers for Disease Control and Prevention, v rokoch 1995 až 2007 zomrelo 82 detí pri tzv. Choking Game, v preklade "škrtiacej hre". Vďaka sociálnym sieťam sa však tieto trendy šíria oveľa rýchlejšie, a preto je dôležité deťom vysvetliť, že by nemali napodobňovať nebezpečné veci, ktoré vidia na sociálnych sieťach.