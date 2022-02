Oznámil to prostredníctvom emailu, ktorý poslal všetkým zamestnancom. Dôvodom jeho odchodu je, že spoločnosti zatajil pomer s vedúcou pracovníčkou CNN. Informovala o tom agentúra AFP.

Zucker napísal, že jeho vzťah vyšiel najavo počas vyšetrovania moderátora CNN Chrisa Cuoma, ktorý bol v decembri prepustený pre účasť na politických záležitostiach jeho brata, bývalého guvernéra New Yorku Andrewa Cuoma.

"V rámci vyšetrovania pôsobenia Chrisa Cuoma v CNN som dostal otázku, či mám vzťah s mojou kolegyňou... Priznal som, že tento vzťah sa v posledných rokoch vyvinul. Mal som o tom informovať (televíziu), ale neurobil som to," napísal Zucker s tým, že utajený vzťah s kolegyňou je dôvodom jeho odchodu.

Podľa denníka The New York Times (NYT) ide o Allison Gollustovú, ktorá je výkonnou viceprezidentkou a hlavnou marketingovou riaditeľkou CNN. "Jeff a ja sme blízki priatelia a profesionálni partneri už viac ako 20 rokov... Nedávno sa náš vzťah zmenil. Ľutujem, že sme to nezverejnili v správnom čase. Som neuveriteľne hrdá na čas strávený v CNN a teším sa na pokračovanie skvelej práce, ktorú robíme každý deň," uviedla Gollustová vo vyhlásení s tým, že ona v televízii zostáva aj naďalej pracovať.

Zucker patril podľa NYT medzi najmocnejších ľudí v americkom televíznom priemysle. "Náhle ukončenie jeho deväť rokov trvajúceho funkčného obdobia uvrhlo do neistoty budúce smerovanie CNN a jej materskej spoločnosti WarnerMedia, ktorú by mala koncom tohto roka získať spoločnosť Discovery Inc. v rámci jednej z najväčších mediálnych fúzií v krajine," napísal denník.

Jeff Zucker bol generálnym riaditeľom CNN od januári 2013. Známym sa stal najmä pre otvorený súboj s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom, s ktorým mal však kedysi priateľskejší vzťah. Zucker totiž pred CNN pôsobil vo funkcii riaditeľa NBC Entertainment a Trumpovi dokonca osobne odovzdal titul "Hviezda reality show" za program The Apprentice (Učeň), v ktorom si Trump vyberal svojich budúcich spolupracovníkov, pričom výhrou bola práve exkluzívna pracovná zmluva.