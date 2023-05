Ruský rezort obrany tiež uviedol, že za uplynulých 24 hodín boli zachytené strely HIMARS americkej výroby s kratším doletom a protiradarové rakety HARM a zostrelených bolo 19 dronov.



Sky News pripomína, že Spojené kráľovstvo poskytlo Kyjevu strely Storm Shadow v máji po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na Západ, aby dodal rakety s dlhým doletom.



Ďalšie krajiny však vyjadrili neochotu doručiť ukrajinským silám takéto rakety, pretože sa obávajú, že ak by boli zasiahnuté ciele na území Ruska, vyvolalo by to eskaláciu a rozšírenie konfliktu.