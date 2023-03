Bláznivé deti, ktoré behajú po reštaurácii a nevedia sa správať, u nás nemajú miesto! To je zhruba obsah manuálu, ktorý vydalo pražské bistro pre rodičov. Je pochopiteľné, že vyvolal veľmi rôznorodé reakcie.

Vydanie pravidiel pre rodičov s deťmi v reštaurácii vyvolalo vášnivé debaty. Bodaj by nie! Ako upozorňuje český web idnes.cz, dnes sa práveže podniky zamerali na poskytnutie servisu a komfortu rodičom. V reštauráciách sú prebaľovacie pulty a detské kútiky. Takže pražské bistro Marthy´s Kitchen ide v tomto proti prúdu. Tak trochu tým upozorňuje aj na liberálnejšiu výchovu dnešných detí, ktorá však nie je každému po chuti.

Vedenie bistra apeluje napríklad na rodičov, aby neprebaľovali malé deti na látkových sedačkách. Do podniku majú mať prístup iba deti, ktoré vedia stolovať tak, ako sa to v reštaurácii očakáva. „Neprajeme si, aby vaše dieťa rušilo krikom, plačom alebo pobiehaním našich ostatných hostí. Vieme, že si to neprajú ani oni,“ argumentuje vedenie podniku.

Podľa pražského bistra sa deti musia v reštaurácii správať slušne. Vlastne aj ich rodičia... Zdroj: SHUTTERSTOCK

Názory sa rôznia

Web bistra okamžite zaplavili komentáre - súhlasné, odporujúce, schvaľujúce, kritizujúce. „Je super, že ssa nejaká reštaurácia odvážila nahlas povedať, že správanie liberálnych matiek nie je v poriadku a oficiálne sa nazvala baby-unfriendly,“ píše jedna komentujúca na sociálnej sieti. „Kto má deti, veľmi dobre vie, že ich správanie sa dá ukočírovať iba sčasti. Ak by si však človek chcel užiť popoludňajšiu kávu, musel by deti nechať doma,“ oponuje ďalšia. „Chodím zásadne do podnikov, kde je čo najmenej detí,“ prezradil starší pán.

Podľa ohlasov na manuál pražského bistra je však za nastavenie pravidiel väčšina ľudí. Dokonca aj samy matky, ktoré chápu, že ich deti môžu ísť občas na nervy ostatným hosťom aj obsluhe podniku. „Je naprosto v poriadku vymedziť sa proti nevychovaným deťom,“ súhlasí mladá matka. Iné však namietajú, že takto vymedzíme deti zo socializačného procesu, ktorý je pre ne dôležitý.

