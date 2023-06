Razantný čin RUSKA: Dve stíhačky vyslali k trom britským bojovým lietadlám! ×

Dve ruské stíhačky Su-27 vzlietli v pondelok k trom britským bojovým lietadlám, ktoré sa ponad Čierne more blížili smerom k ruským hraniciam. Tvrdí to ruské ministerstvo obrany, informujú agentúra AFP a denník The Guardian.