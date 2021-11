Na prvý let súdruha do vesmíru bol ideálny takmer po všetkých stránkach, teda fyzicky aj ideologicky. Gagarin pred 60 rokmi prepísal dejiny a posunul hranice možného a nemožného, no súčasne sa už doživotne upísal úlohe maskota sovietskeho úspechu, ktorý sa takpovediac „od kráv“ načiahol až k hviezdam.

Vankúš pod zadkom

V kokpite stíhačky mal Gagarin problém vidieť na ranvej a keďže tvrdo pristával, vankúš pod zadkom sa mu hodil dvojnásobne. Jeho nízky, zhruba 160-centimetrový vzrast bol však na rolu kozmonauta ideálny. Modul Vostok-1 totiž nemal miesta nazvyš.

Štart rakety s modulom Vostok-1 Zdroj: Getty

Keďže kabína kozmickej lode bola malá, letci nemohli mať viac ako 175 centimetrov, mohli vážiť maximálne 72 kilogramov, a navyše museli byť vo veku od 25 do 30 rokov.