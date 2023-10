Rodný dom nacistického diktátora Adolfa Hitlera v rakúskom meste Braunau am Inn začali prestavovať na policajnú stanicu. Stavbu v pondelok oplotili robotníci a začali vykonávať potrebné merania. Ako policajná stanica by mala začať fungovať začiatkom roka 2026.

Rakúska vláda dostala túto budovu, v ktorej sa v roku 1889 narodil Hitler, po dlhých právnych sporoch pod svoju správu v roku 2016. Po dlhšom zvažovaní sa dom napokon rozhodla prerobiť na policajnú stanicu s okresným riaditeľstvom, v rámci ktorej bude zriadené aj stredisko na výcvik policajtov v oblasti ľudských práv.

Zámerom prestavby budovy je okrem iného aj to, aby už nepriťahovala neonacistov a pravicových extrémistov, ktorí si z nej spravili akési pútnické miesto a roky sa pri nej stretávali.

Projekt prestavby blokovali dlhoročné právne spory o vlastníctvo budovy. Rakúske ministerstvo vnútra si dom niekoľko desaťročí prenajímalo od jeho majiteľky Gerlindy Pommerovej v snahe zamedziť, aby sa pri ňom stretávali pravicoví radikáli.

Viedeň jej mesačne platila približne 4800 eur a budovu poskytovala charitatívnym organizáciám. Dohoda s ňou však padla v roku 2011, keď Pommerová odmietla vykonať nevyhnutnú renováciu a nehnuteľnosť nechcela ani predať. Budova bola odvtedy prázdna.

Vláda následne v roku 2016 prijala zákon, ktorý jej umožnil dom vyvlastniť výmenou za odškodné vo výške viac ako 800.000 eur. Štát sa snažil nehnuteľnosť odkúpiť už od roku 1984, s vlastníčkou sa však nedokázal dohodnúť.

Pommerová konfiškáciu tejto nehnuteľnosti označila za protiústavnú a právne ju napadla. Ústavný súd vo Viedni však vyvlastnenie domu v roku 2017 odobril a o dva roky neskôr zamietol aj Pommerovej žiadosť o vyššiu finančnú kompenzáciu.

Rakúska vláda krátko zvažovala aj zbúranie stavby. Osudom budovy sa však podrobnejšie zaoberala vládou vymenovaná komisia, pričom niektorí z expertov sa vyslovovali proti zničeniu stavby. To by totiž podľa nich vyvolalo dojem, že Rakúsko sa pokúša vymazať časť svojej minulosti. Koncom roka 2019 sa napokon vláda rozhodla dom prestavať na policajnú stanicu, čo označila za najlepšie riešenie.

Prestavba tohto domu s rozlohou 800 štvorcových metrov by mala podľa odhadov vlády stáť asi 20 miliónov eur. Dokončená by mala byť v roku 2025, pričom policajnú stanicu majú uviesť do prevádzky o rok neskôr. Pred budovou by mal aj po prestavbe zostať pamätný kameň s nápisom: "Za slobodu a demokraciu. Už nikdy viac fašizmus, to nám pripomínajú milióny mŕtvych".