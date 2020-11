O zmene názvu rozhodlo vo štvrtok obecné zastupiteľstvo. Zmena nastane 1. januára, keď sa názov obce zmení na Fugging, informovala agentúra AFP.

Terajší názov sa datuje do 11. storočia, ale miestni obyvatelia už stratili trpezlivosť so zvyšujúcim sa počtom anglicky hovoriacich turistov, ktorí do obce prichádzajú a dávajú si záležať na tom, aby mali vo fotoalbume či na sociálnych sieťach záber na tabuľu s názvom obce pri vstupe na nej, či snímky seba samých v lascívnych pózach. Niektorí turisti údajne dokonca kradli smerové tabule, čo miestne úrady donútilo použiť na tento účel konštrukciu s betónom, takže tabuľa potom ľahšie odolávala pokusom o krádež.

Zmenu názvu potvrdila pre regionálny denník Oberösterreichische Nachrichten aj Andrea Holznerová, starostka obce Tarsdorf, pod ktorú Fucking patrí.

Na mape Rakúska dôjde od 1. januára k zmene v názve obce Fucking. Zdroj: google maps

Bližšie podrobnosti o hlasovaní odmietla uviesť s vysvetlením, že "mediálneho šialenstva už bolo dosť".

Podľa dostupných správ prvé zmienky o osídlení obce, ležiacej v regióne Innviertel na západe Horného Rakúska pri hranici s Bavorskom, pochádzajú z obdobia okolo roku 1070.

Traduje sa však, že osadu v skutočnosti založil bavorský šľachtic menom Focko, ktorý žil v 6. storočí.

Na mape Rakúska dôjde od 1. januára k zmene v názve obce Fucking. Zdroj: google maps

"Ing" v starej nemčine znamená "ľudia", takže celý názov obce znamená "miesto Fockových ľudí".Mapa z roku 1825 uvádza názor obce ako Fuking.

Agentúra AFP informovala, že hneď za hranicami, v Bavorsku, sa pre zmenu nachádza dedina s názvom Petting.