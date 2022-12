Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová v rozhovore pre nemecký denník Die Welt vysvetlila, že ruská invázia na Ukrajine výrazne zvýšila riziko hackerských útokov Ruska na energetické zariadenia nachádzajúce sa vo všetkých krajinách Európskej únie.

Šéfka ministerstva obrany uviedla, že Rakúsko sa pripravuje na výpadky. "Pravidelne nacvičujeme krízové ​​operácie pre prípad výpadku. Do roku 2025 preinvestujeme celkovo 180 miliónov eur do rozšírenia 100 takzvaných sebestačných kasární, ktoré budú mať dostatok energie a dokážu sa o seba postarať minimálne dva týždne," vysvetlila s tým, že rakúske vojsko tiež plánuje pre prípad vážnych výpadkov výstavbu takzvaných bezpečnostných ostrovov, ktoré by slúžili armádnej logistike a civilným pomocníkom.

Podľa slov Tannerovej sa však na výpadky prúdu musí pripraviť okrem Rakúska aj celá EÚ. "Nie je otázkou, či dôjde k masívnym výpadkom elektriny, ale kedy," uviedla s tým, že približne tretina Rakúšanov by bez elektriny vydržala maximálne štyri dni. Dodala, že Viedeň na hrozbu výpadkov už dva roky.

Ako informoval vedúci elektrizačnej prenosovej sústavy v Korutánsku Robert Schmarans, k plošnému výpadku elektriny v celom Rakúsku došlo len raz – v roku 1976, keď niekoľkohodinový blackout pocítilo aj Nemecko a Švajčiarsko. Riziko opakovania sa podobnej udalosti však Schmarans odhaduje na veľmi nízke.

Hackerské útoky ako prostriedok hybridnej vojny

Analytik Radovan Potočár z energie-portal.sk pre Správy RTVS uviedol, že v uplynulých rokoch Európa viackrát čelila hrozbe blackoutov, ale prevádzkovateľom prenosových sústav sa ich podarilo odvrátiť.

"Výpadkom výroby elektriny alebo neočakávaným výkyvom v podobe blackoutu hrozí v prípade, ak sa naruší požadovaná frekvencia na úrovni 50 hertzov. Podobné situácie v minulosti nastali, ale chod prenosovej sústavy sa podarilo udržať bezpečný a stabilný," vysvetlil Potočár.

Nový typ hrozby predstavujú podľa analytika hackerské útoky zo strany Ruska ako prostriedok hybridnej vojny. Európska a slovenská prenosová sústava je podľa analytika proti kybernetickým hrozbám zabezpečená. Dodal však, že to neznamená, že sa ruskí hackeri nebudú pokúšať o prelomenie jej bezpečnosti.

