Na sociálnej sieti Twitter sa objavili fotografie a videá z Amsterdamu, na ktorých si ľudia užívajú slnečné lúče a korčuľujú sa na zamrznutom kanáli Prinsengracht. Korčule sa rozhodli vyvetrať najmä rodiny s deťmi. Po celom dni, keď sa začalo postupne otepľovať, ľad pod masou ľudí nevydržal a praskol. Desiatky ľudí s malými deťmi sa ocitli pod mrazivou vodou a začali kričať. Tí, ktorí stáli na brehu, okamžite pribehli na okraj kanála a snažili sa ich vytiahnuť pomocou lán či hokejok, ktoré mali poruke.

Zamrznutý kanál v Amsterdame pritiahol stovky nadšencov. Ľudia, ktorých nelákalo korčuľovanie, si spravili menšiu párty. Zdroj: Profimedia

Zamrznutý kanál našťastie nebol hlboký a všetkých sa podarilo dostať do bezpečia. Vláda v Holandsku aj naďalej vyzýva ľudí, aby zostali doma, aby sa vyhli davom a zabránili šíreniu COVID-19. Toto odporúčanie však, ako sa zdá, mnohí jednoducho odignorovali.

Nočný zákaz vychádzania

Holandský odvolací súd v utorok pozastavil rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktorý nariaďoval vláde zrušiť celoštátny zákaz nočného vychádzania. Zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 4.30 h holandská vláda zaviedla 23. januára prvýkrát od druhej svetovej vojny a 8. februára ho následne predĺžila do 2. marca. Odôvodnila to snahou zabrániť "tretej vlne" pandémie COVID-19.

Vyhlásenie zákazu nočného vychádzania vyvolalo v Amsterdame, Rotterdame, Haagu, Eindhovene a ďalších mestách nepokoje, ktoré trvali tri dni. Policajti použili proti výtržníkom vodné delá a slzotvorný plyn. Zatknutých bolo viac ako 400 ľudí.

