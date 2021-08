Očkovanie proti covidu bude v Belgicku povinné pre pracovníkov systému zdravotníctva. Expertná skupina pre stratégiu boja proti chorobe COVID-19 (GEMS) však žiada, aby toto minulotýždňové rozhodnutie federálnej vlády bolo rozšírené na viacero profesií, ktorých vykonávatelia sa dostávajú do priameho kontaktu s inými ľuďmi. Uviedol v stredu denník The Brussels Times.

Ministerstvá zdravotníctva na federálnej a regionálnej úrovni boli poverené vypracovaním plánov, ako zaistiť zaočkovanie celého zdravotného personálu v krajine. "Pre zamestnancov v zdravotníctve je očkovanie viac než len voľba, pretože majú zodpovednosť chrániť ľudí, o ktorých sa starajú," uviedol v tejto súvislosti federálny premiér Alexander De Croo.

Poprední epidemiológovia, ktorí sú členmi GEMS, však v správe vypracovanej pre vládu navrhli, aby sa povinné očkovanie rozšírilo aj na ďalšie profesie. Týkalo by sa to učiteľov, čašníkov, kaderníkov, kozmetičiek, tetovačov či profesionálnych športovcov.

Belgická vláda oznámila, že od 1. septembra zruší všetky protipandemické opatrenia, ktorými sa doteraz riadili podniky v oblasti stravovania. Povinné zostane iba nosenie ochranných rúšok v interiéri, nebudú však už ani obmedzenia počtu ľudí pri bare a stoloch, ani obmedzenia v podobe skráteného času prevádzky.

Dovolené bude opäť tancovať na svadbách, avšak tancovanie v baroch zostane zakázané do 1. októbra. Zruší sa aj obmedzenie v podobe počtu osôb, ktoré sa môžu zhromaždiť v domácnosti – v súčasnosti boli povolené "sociálne bubliny" do maximálne ôsmich osôb. Pre podujatia s 200 návštevníkmi vo vnútri alebo 400 osobami vonku už nebude platiť povinnosť dodržiavať fyzický odstup či nosenie ochranného rúška. Od októbra by sa toto pravidlo malo rozšíriť aj na väčšie akcie – do 500 ľudí v interiéri budov a 750 ľudí vonku.

Vládou vyhlásené uvoľnenie opatrení sa však nebude týkať všetkých miest. Predseda vlády bruselského regiónu Rudi Vervoort odkázal, že vzhľadom na nižšiu mieru zaočkovanosti v hlavnom meste tam platia doterajšie prísne opatrenia aj po 1. septembri. To znamená, že napríklad v baroch a reštauráciách sa návštevníci budú musieť preukázať covidpasom s dôkazom o očkovaní alebo prekonaní choroby či negatívnom výsledku PCR testu.

Premiér De Croo spresnil, že uvoľnenie opatrení umožňuje situácia, keď v priemere bolo zaočkovaných druhou dávkou vakcíny už 80 percent obyvateľov. Nosenie ochranných rúšok však aj naďalej bude povinné vo verejnej doprave, vnútri obchodov a nákupných centier, počas bohoslužieb, v knižniciach a na preplnených miestach, ako je napríklad veľtrh.