Putinovo OBROVSKÉ TAJOMOSTVO o vojne na Ukrajine: O invázií nevedel ani LAVROV, všetci šaleli!

Kto by to bol povedal, že Vladimir Putin skrýva svoje najtemnejšie tajomstvá pred najbližšími priateľmi a kolegami. Viac by vám o tom mohol povedať ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého uprostred noci vyrušil riadne znepokojujúci telefonát.