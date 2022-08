Začiatkom júla si ruské námorníctvo prevzalo ponorku Belgorod, ktorá je označovaná za druhú najväčšiu ponorku na svete, píše britský denník Daily Mail.

Plavidlo Belgorod - pomenované podľa rovnomenného ruského mesta - je dlhé viac ako 184 metrov. Pre porovnanie americké ponorky triedy Ohio sú dlhé "len" 171 metrov. Ponorka je určená na umiestnenie jadrových torpéd Poseidón, ktoré sa pod vodou dokážu pohybovať rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu, a taktiež môže poslúžiť aj ako špionážna platforma.

Torpédy Poseidón, ktoré Belgorod nesie, sú mimoriadne ničivé. Okrem toho, že spôsobujú okamžité škody a kontaminujú cieľovú oblasť radiáciou, sú vďaka svojej sile 100 megaton schopné spôsobiť "rádioaktívne cunami".

Stojí za zmienku, že najväčší jadrový výbuch v histórii mal 50 megaton - vykonal ho Sovietsky zväz s "Cár bombou". Ničivé americké atómové bomby, ktoré dopadli na Hirošimu a Nagasaki, mali 15, resp. 20 megaton.

"Toto jadrové 'megapédo' je vo svetovej histórii jedinečné," píše v časopise Naval News H. I. Sutton, odborník na ponorky. "Poseidón je úplne nová kategória zbraní. Zmení námorné plánovanie v Rusku aj na Západe, čo povedie k novým požiadavkám a novým protizbraniam," dodáva.

