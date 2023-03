Putin reagoval aj na nedávnu správu amerického denníka New York Times (NYT), ktorý napísal, že za výbuchy by mohla byť zodpovedná "proukrajinská skupina" s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Podľa ruského prezidenta ide o "úplný nezmysel".



Tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškodili vlani 26. septembra zatiaľ nevysvetlené explózie. Plynovody vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Incident vyšetrujú nemecké, švédske a dánske úrady. Moskva tvrdí, že o priebehu vyšetrovania nie je informovaná.



"Kontaktovali sme dánske úrady... s požiadavkou na spoluprácu či vytvorenie medzinárodnej skupiny expertov, špecialistov. Odpoveď, ako som povedal, bola nejasná. Jednoducho povedané, žiadna odpoveď. Povedali, že musíme počkať," uviedol Putin pre ruskú štátnu televíziu.



Švédski i ďalší európski vyšetrovatelia sa domnievajú, že útoky boli úmyselné, no nepovedali, kto podľa nich za útokom stojí. Moskva bez poskytnutia dôkazov tvrdí, že išlo o sabotáž Západu.



"Treba (za tým) hľadať tých, ktorí (o to) majú záujem. A koho to zaujíma? Teoreticky to samozrejme zaujíma Spojené štáty," uviedol šéf Kremľa. Podľa neho taký silný výbuch, tak hlboko v mori, môžu vykonať iba špecialisti podporovaní štátom, ktorý má k dispozícii isté technológie. Spojené štáty akúkoľvek spojitosť s výbuchmi na plynovodoch Nord Stream rázne odmietajú.



Putin tiež povedal, že loď, ktorú si prenajal ruský energetický gigant Gazprom, našla asi 30 kilometrov od miest výbuchu objekt podobný anténe. "Experti sa domnievajú, že by to mohla byť anténa na príjem signálu na odpálenie výbušného zariadenia," dodal.