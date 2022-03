Ukrajina označila v pondelok ruský návrh týkajúci sa humanitárnych koridorov, ktoré vedú do Bieloruska alebo Ruska, za "úplne nemorálny", informovala stanica BBC.

Ukrajinským občanom by malo byť umožnené opustiť svoje domovy cez ukrajinské územie, uviedol hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Toto je úplne nemorálny príbeh. Utrpenie ľudí sa používa na vytvorenie želaného televízneho obrazu," uviedol Zelenského hovorca v písomnej správe, z ktorej citovala agentúra Reuters.

Rusko oznámilo, že v pondelok otvára humanitárne koridory vo viacerých ukrajinských mestách a pozastavuje paľbu. Podľa stanice BBC evakuačné trasy, zverejnené ruskou tlačovou agentúrou RIA Novosti, ukazujú, že civilisti budú môcť odísť aj do Ruska a Bieloruska.

Koridor z Kyjeva povedie do Bieloruska a civilisti z Charkova budú mať iba koridor do Ruska. Koridory z miest Mariupol a Sumy povedú do ďalších ukrajinských miest, ale aj do Ruska, uvádza BBC.

Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry AFP oznámilo, že ruské sily vyhlásili od pondelka 10.00 h miestneho času (8.00 h SEČ) pozastavenie paľby a otvorenie humanitárnych koridorov.

Takéto koridory, ktoré umožnia odchod civilistov do bezpečia, majú byť otvorené v hlavnom meste Kyjev, v prístave Mariupol na juhovýchode a v mestách Charkov a Sumy na severovýchode Ukrajiny, napísala agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej armády.

Zastavenie paľby prišlo podľa ruskej armády na žiadosť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v nedeľu hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Macron však v pondelok poprel, že by žiadal, aby tieto koridory viedli do Ruska, informovala francúzska spravodajská stanica BFMTV.

"Prezident republiky po rozhovore s Vladimirom Putinom nepožiadal ani nevymáhal koridory do Ruska... Prezident republiky naliehavo žiada o odchod civilného obyvateľstva a o umožnenie prepravy pomoci," uviedol Elyzejský palác pre BFMTV.