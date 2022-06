Putin tak reagoval na žarty lídrov G7, ktorí v nedeľu počas summitu vtipkovali o "záľube" šéfa Kremľa v pózovaní bez vrchného dielu oblečenia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

"Neviem, ako sa (lídri G7) plánovali vyzliecť, či už od pása hore alebo dole," povedal Putin novinárom počas návštevy Turkménska a dodal, že "v oboch prípadoch by to bol odpudivý pohľad".

DPA ďalej citovala ruskú tlačovú agentúru TASS, ktorá uviedla, že Putin lídrom G7 poradil, že na dosiahnutie harmónie medzi telom a dušou je potrebné "cvičiť a menej piť".

Nemecká tlačová agentúra pripomenula, že poznámky šéfa Kremľa boli reakciou na slová britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý sa v nedeľu počas rokovania za okrúhlym stolom opýtal, či by si mal nechať na sebe sako. Potom odvetil, že "všetci musíme ukázať, že sme tvrdší než Putin". Kanadský premiér Justin Trudeau potom zavtipkoval, že na dosiahnutie tohto dojmu bude potrebná "jazda na koni s odhalenou hruďou", odkazujúc na Putinove oficiálne fotografie, na ktorých jazdí na koni bez trička.

