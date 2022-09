V jadrovej vojne nie je možné zvíťaziť, varoval v stredu americký prezident Joe Biden v prejave pred Valným zhromaždením OSN. Zdôraznil, že preto by ju ani nikto nemal rozpútať. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval svet, aby vyvinul na Putina "maximálny tlak".

Biden zároveň kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za "nezodpovedné hrozby" jadrovými zbraňami. Informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené zasadzovať sa za kontrolu šírenia zbraní vo svete. V tejto súvislosti Biden uviedol, že Washington nedovolí Iránu získať jadrové zbrane.

Maximálny tlak na Putina

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby na ruského prezidenta Vladimira Putina vyvinulo "maximálny tlak" a primälo ho tak ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá nemá žiaden zmysel. Západné krajiny by mali podľa slov Macrona použiť všetky dostupné prostriedky, aby prinútili Putina zmeniť jeho odhodlanie pokračovať vo vojenskej ofenzíve na Ukrajine. Putinove kroky vrátane vyhlásenia čiastočnej mobilizácie "poslúžia len na ďalšiu izoláciu Ruska".

"Rusko je čoraz viac izolované a zapája sa do vojny, ktorú nechce nikto iný okrem neho, a ktorá je nelegálna a nelegitímna," povedal Macron novinárom na okraj Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku. "Hlboko ľutujem rozhodnutie prezidenta Putina zatiahnuť jeho krajinu, najmä mladých ľudí, do vojny," dodal. Privítal okrem toho vyhlásenia Číny a Indie, ktoré vyzvali na prímerie na Ukrajine.

Macron v stredu v New Yorku hostil stretnutie lídrov z Afriky, Blízkeho východu a zástupcov medzinárodných organizácií venované riešeniu prehlbujúcej sa potravinovej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Podľa francúzskych predstaviteľov sa Macron neskôr v stredu stretne aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Šéf Elyzejského paláca v utorok vo svojom prejave na všeobecnej rozprave VZ OSN v New Yorku označil ruskú inváziu na Ukrajinu za návrat do doby imperializmu.