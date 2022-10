Prezident ho využíva nielen vo vzťahu k svojmu okoliu, ktoré by mu inak zrejme už dávno povedalo krutú pravdu, a síce, že na Ukrajine nezvíťazí a okupácia bola obrovskou chybou, ale aj pri verejnosti či zahraničnej politike.

Akákoľvek forma nesúhlasu s vojnou je v Rusku tvrdo potlačená a o tamojšej garnitúre sa dá už len ťažko premýšľať ako o demokracii.

Vojenské cvičenie strategických jadrových síl

Teroristický režim Putina sa tiež snaží zastrašiť Európu a Západ celkovo, a to najmä vyhrážkami a demonštrovaním jadrového arzenálu Ruska. Najnovšie Kremeľ zverejnil zábery ukazujúce nácvik odpalu atómových zbraní zo súše aj mora. Na simuláciu masívneho jadrového útoku dozeral sám Putin, informuje britský denník Daily Mail s odvolaním sa na prokremeľské médiá.

V rámci pokračujúceho cvičenia s označením Grom ruská armáda nacvičuje masívny jadrový úder ako reakciu na nukleárny útok nepriateľa. V stredu priebeh manévrov na diaľku sledoval aj šéf Kremľa Vladimir Putin. Zdroj: Profimedia

Do cvičenia sa zapojili pozemné, námorné i vzdušné sily strategického odstrašovania.

V rámci cvičenia bola z polygónu Pleseck v Archangeľskej oblasti na severe európskej časti Ruska na polygón Kura na Kamčatke odpálená medzikontinentálna balistická strela Jars. Z ponorky Tula v Barentsovom mori bola odpálená balistická raketa Sineva.

Nasadené boli aj dve lietadlá s dlhým doletom Tu-95MS, ktoré odpaľovali zo vzduchu riadené strely.

Zdroj: Profimedia

"Všetky rakety dosiahli svoje ciele," uvádza sa na webovej stránke Kremľa. Štátna televízia Rossija-24 odvysielala zábery, ako Putin sleduje priebeh cvičenia prostredníctvom videokonferencie z tzv. situačného centra.

Predchádzajúce cvičenia prebehli tesne pred vojnou

Cvičenia ruských síl strategického odstrašovania s odpaľovaním balistických a riadených striel prebiehajú pod krycím názvom Grom. Predchádzajúce cvičenie sa konalo 19. februára 2022 – päť dní pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Dovtedy takéto cvičenia Rusko dva roky nerobilo.

Rusko sa takto snaží naznačiť Amerike, čoho je schopné, a v posledných mesiacoch Putin viackrát prízvukoval, že "Matička" sa bude brániť všetkými možnými prostriedkami. Tiež však povedal, že atómové zbrane zatiaľ Rusko necháva len v pohotovosti a neplánujeme nimi útočiť.

Samozrejme, paranoidný pocit ohrozenia a to, že jediným skutočným agresorom je on sám, už nespomínal. Po anexii časti ukrajinských území však existujú obavy, že Putin by boje v týchto separatistických regiónoch mohol využiť ako zámienku pre jadrový útok.

Podľa amerického Pentagónu však nič nenasvedčuje tomu, že by sa Rusko chystalo použiť jadrovú zbraň. "Doposiaľ sme nezaznamenali nič, na základe čoho by sme sa mohli v tejto chvíli domnievať, že ide o kryciu taktiku," povedal novinárom americký minister obrany Lloyd Austin v súvislosti s obavami, že by ruské cvičenie Grom mohlo byť prípravou na reálne použitie taktickej jadrovej zbrane v blízkej budúcnosti.

Vpich po infúzii či rakovina? Internet si všíma čudných fľakov na Putinovej ruke. Viac na ďalšej strane >>>