Veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii (COREPER) o novom balíku sankcií, ktorý v podobe šiestich pilierov navrhla v utorok Európska komisia, rokovali dva dni. Komisia sa pre ďalšie kolo protiruských sankcií rozhodla po svedectvách o masakroch a mučení prichádzajúcich z vojnových zón na predmestiach Kyjeva.

Zákaz dovozu uhlia má postihnúť lukratívny energetický priemysel Ruska, ktoré tým ročne utrpí straty vo výške štyroch miliárd eur. Štyri kľúčové ruské banky budú zároveň v súlade s novými sankciami odstrihnuté od systému SWIFT.

Obmedzí sa tiež dovoz počítačových technológií do Ruska a vývoz viacerých ruských tovarov do EÚ. Ruské lode nebudú môcť kotviť v prístavoch EÚ a do Únie nebudú môcť vojsť ani ruské a bieloruské prepravné kamióny.

"Tento balík je veľmi významný a rozširuje doterajšie sankcie proti Rusku na nové sektory, na viac oligarchov," uviedlo francúzske predsedníctvo v rade EÚ, ktoré viedlo rokovania na úrovni veľvyslancov.

Lídri EÚ medzičasom tiež naznačili, že v procese príprav sú aj ďalšie sankcie, ktoré by sa mali týkať dovozu ruskej ropy.

Zákaz dovozu zemného plynu, od ktorého sú závislé viaceré krajiny eurobloku, je zatiaľ mimo sankčných návrhov, hoci poslanci Európskeho parlamentu počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu žiadali v rámci "okamžitého a úplného embarga" nielen zákaz ropy, uhlia a jadrového paliva, ale aj ruského plynu.