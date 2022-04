"Putin sa domnieval, že by mohol veľmi rýchlo ovládnuť Ukrajinu, veľmi rýchlo dobyť toto hlavné mesto. Zmýlil sa," povedal Austin na pôde senátneho výboru pre ozbrojené sily v americkom Kongrese.

"Myslím si, že sa Putin vzdal svojho úsilia o dobytie hlavného mesta a v súčasnosti sa sústredí na juh a východ krajiny," dodal šéf Pentagónu. Predseda Zboru náčelníkov štábov armády USA generál Mark Milley na spomenutom vypočutí pred senátnym výborom však poznamenal, že celkový vývoj vojny šesť týždňov po začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu zostáva neistý. Aby Ukrajina "vyhrala" tento boj, potrebuje zostať slobodnou a nezávislou krajinou s neporušeným uznaným územím, spresnil.

"To však bude veľmi ťažké. Bude to dlhá a ťažká robota," uviedol Milley. Ako spresnil, prvá časť tohto úsilia bola pravdepodobne vedená s úspechom. "Zostáva však významná bitka dole na juhovýchode, dole v okolí regiónu Donbas, kde Rusi zamýšľajú hromadiť sily a pokračovať v útoku," uviedol Milley s tým, že skutočnosť, ako to skončí, je doposiaľ otvorenou otázkou.

Ako zároveň upozornil, terén na juhovýchode Ukrajiny je iný než na severe a na to, aby sa Ukrajinci mohli pokúsiť odtiaľ Rusov vytlačiť, budú zrejme potrebovať väčšiu zbrojnú podporu – napríklad tanky, píše AFP.