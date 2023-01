Putin je už ZÚFALÝ: Rusko uvažuje o zvýšení vekovej hranice pre odvedencov do ARMÁDY! ×

V Rusku sa možno zvýši horná veková hranicu pre občanov, ktorých budú už túto jar odvádzať do ozbrojených síl. V rozhovore pre oficiálne parlamentné noviny to povedal predseda branného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters.