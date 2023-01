"Dynamika je pozitívna... Všetko sa vyvíja v rámci plánu ministerstva obrany a generálneho štábu," uviedol Putin pre ruskú štátnu televíziu Rossija 1.

"Dúfam, že naši bojovníci nás ešte viac ako jedenkrát potešia výsledkami ich boja," dodal šéf Kremľa. Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho jednotky dobyli výchdoukrajinské mesto Soledar. Ukrajina to však poprela s tým, že v meste stále prebiehajú boje. Ak by však ruská armáda mesto naozaj dobyla, išlo by pre Moskvu o zriedkavý úspech po sérii vojenských nezdarov.

Po tom, čo Západ na Rusko uvalil pre inváziu na Ukrajinu najprísnejšie sankcie v moderných dejinách, ukázala ruská ekonomika pozoruhodnú odolnosť, no najväčší producent prírodných zdrojov vo svete sa teraz začína stále viac obracať k Číne, analyzuje Reuters.

Podľa Putina je kľúčovým ekonomickým ukazovateľom nezamestnanosť. "Nezamestnanosť je historicky najnižšia. Inflácia je nižšia, ako sa očakávalo, a čo je dôležité má klesajúci trend," uviedol Putin.

Pod ťarchou sankcií sa ruská ekonomika vlani prepadla, ale menej než predpovedali ekonómovia.