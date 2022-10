"Za pár dní, 7. októbra, oslávi agent KGB, vrah a gauner Vladimir Putin sedemdesiatiny. A zaslúži si poriadny darček! Veľká vďaka všetkým, ktorí mu "darčeky" v podobe podpory Ukrajine kupujete," napísala v ďakovnom liste česká ministerka obrany Jana Černochová.

#Ukraine: Dárek pro Putina (Gifts for Putin, a Czech crowdfunding effort) has managed to raise enough funds to send one T-72 "Avenger" to the AFU. This is an upgraded and modernised T-72M1 tank. pic.twitter.com/gaKd4g7QKj