Prymula vydržal vo funkcii ministra len mesiac: Zeman prijal v Lánoch nového šéfa rezortu

Český prezident Miloš Zeman prijal v Lánoch nového ministra zdravotníctva Jana Blatného. Lekár so špecializáciou na detskú hematológiu nastúpi do funkcie vo štvrtok, napísal český Blesk. Bol to práve tento denník, ktorý zverejnil nočné fotografie odchádzajúceho šéfa rezortu Prymulu. ktorý bez rúška navštívil zatvorenú reštauráciu na pražskom Vyšehradě.