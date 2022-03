Čínsky politológ a podpredseda Centra pre výskum verejnej politiky Úradu poradcu Štátnej rady profesor Chu Wej zverejnil v odbornom článku komplexný pohľad na vojnu na Ukrajine, jej následky a priblížil aj postoj Číny proti konfliktu. "Rusko-ukrajinská vojna je najvážnejším geopolitickým konfliktom od druhej svetovej vojny a bude mať oveľa väčšie globálne dôsledky ako útoky z 11. septembra," uvádza v úvode svojho odborného článku, ktorý zaslal na publikáciu americkému think-tanku US-China Perception Monitor. Anglická aj čínska verzia bola dostupná podľa denníku Blesk aj v Číne, kým tamojší cenzori web think-tanku zablokovali. Skrátenú verziu jeho článku priniesol aj český denník Blesk.

Zdroj: Oleksandr Ratushniak

Možné výsledky rusko-ukrajinskej vojny a voľba Číny

Vladimirovi Putinovi sa nemusí podariť dosiahnuť očakávané ciele, čo Rusko stavia do ťažkej pozície. Účelom bolo nadobro vyriešiť problém Ukrajiny a odlákať pozornosť od domácej krízy porážkou Ukrajiny bleskovou vojnou – Blitzkriegom a dosadením proruskej vlády. Lenže Blitzkrieg zlyhal a Rusko nie je schopné udržiavať dlhotrvajúcu vojnu a pokrývať vysoké náklady na ňu.

Zdroj: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Situácia ako doma, tak v zahraničí je tiež stále nepriaznivejšia. Aj keby ruská armáda okupovala Kyjev a za veľkú cenu dosadila bábkovú vládu, neznamenalo by to konečné víťazstvo . V tomto momente je pre Putina najlepšou možnosťou vojnu ukončiť cez mierové rokovania, čo po Ukrajine vyžaduje významné ústupky. Avšak to, čo nie je dosiahnuteľné na bojisku, sa ťažko dosiahne aj pri rokovacom stole. V každom prípade táto vojenská akcia je nevratnou chybou.

Najhoršie skončí Rusko.

Konflikt môže ďalej eskalovať a zapojenie Západu nemožno vylúčiť. Hoci by eskalácia vojny bola nákladná, je vysoká šanca, že sa Putin vzhľadom na svoju povahu a moc ľahko nevzdá. Rusko-ukrajinská vojna môže eskalovať nad rámec Ukrajiny, môže dokonca zahŕňať možnosť jadrového úderu. Ak by k nemu došlo, USA a Európa nemôžu zostať bokom, čím by sa spustila svetová, ba jadrová vojna. Výsledok by bol katastrofou pre ľudstvo. Pre Putina by tento finálny stret bol ešte horší, pretože vojenská sila Ruska nie je pre NATO konkurenciou.

Zdroj: Vadim Ghirda

Aj keby sa Rusku v zúfalej stávke podarilo Ukrajinu uchvátiť, stále je to politický horúci zemiak. Rusko by zavalili ohromné ​​náklady. Za takých okolností, či už by Volodymyr Zelenskyj bol nažive, alebo nie, by Ukrajina zrejme zriadila exilovú vládu, ktorá by Rusku oponovala. Rusko by čelilo ako západným sankciám, tak povstalcom na ukrajinskom území. Domáca ekonomika bude neudržateľná a stiahne ju to dole. Toto obdobie nepresiahne pár rokov.

Politická situácia v Rusku sa môže zmeniť alebo sa rozložiť rukou Západu. Po zlyhaní Putinovho Blitzkriegu sú ruské nádeje na víťazstvo mizivé a západné sankcie dosiahli nevídanú úroveň. Ako to vážne dopadá na živobytie ľudí a protivojnové a protiputinovské sily sa dávajú dohromady, možnosť politickej vzbury v Rusku nemožno vylúčiť. Ruské hospodárstvo je na pokraji kolapsu, a tak by pre Putina bolo ťažké zvládnuť riskantnú situáciu, aj keby vojnu s Ukrajinou neprehral.

Ak by bol Putin odstavený od moci pre občianske nepokoje, puču či inému dôvodu, bola by pravdepodobnosť konfliktu Ruska so Západom nižšia. Iste by Západu podľahlo, možno sa aj ďalej rozpadalo, jeho status veľmoci by bol na konci.