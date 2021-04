Aj napriek tomu, že na sociálnych sieťach bol koncert ohlásený ako prvoaprílový žart, do parku Bois de la Cambre prišlo niekoľko tisíc mladých ľudí, ktorých do prírody vylákalo aj mimoriadne teplé a slnečné počasie. Polícia bola v strehu a pripravená, lebo na sociálnych sieťach účasť na koncerte v parku s názvom "La Boum" prisľúbilo 18.000 ľudí a ďalších 51.000 prejavilo oň záujem.

A boy is knocked down by the police on horseback, people rise up against the police. #boisdelacambre #COVID19 #bruxelles #laboum @lesoir @euronews @FRANCE24 @RTBF @BX1Officiel pic.twitter.com/fMrbj5oaY4