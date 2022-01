Americký prezident Joe Biden vo štvrtok označil udalosti spred roka, keď stúpenci jeho predchodcu Donalda Trumpa násilne vtrhli do sídla zákonodarného zboru Spojených štátov, za "ozbrojenú vzburu". Trumpa obvinil, že sa po prehre v prezidentských voľbách pokúsil zabrániť demokratickému odovzdaniu moci.

Informovali o tom agentúry AFP a AP. "Po prvý raz v našich dejinách prezident nielen prehral voľby, ale sa aj pokúsil zabrániť pokojnému odovzdaniu moci, keď násilný dav vnikol do Kapitolu," povedal Biden v prejave pri príležitosti prvého výročia útoku na Kongres USA vo Washingtone.

"Nebola to skupina turistov. Bola to ozbrojená vzbura," vyhlásil Biden o udalostiach zo 6. januára 2021. Dav vtedy vtrhol do budovy Kongresu v čase, keď jeho členovia zasadali, aby definitívne potvrdili výsledky prezidentských volieb z novembra 2020, v ktorých kandidát demokratov Biden zvíťazil nad republikánom Trumpom. V súvislosti s útokom dosiaľ zadržali a obvinili približne 725 osôb.

"Snažili sa podkopať ústavu," povedal Biden. "Bývalý prezident Spojených štátov amerických vytvoril a šíril sieť lží o voľbách z roku 2020. Urobil tak, pretože si cení moc viac než zásady, pretože považuje vlastné záujmy za dôležitejšie než záujmy svojej krajiny," dodal šéf Bieleho domu.

USA i svet sa podľa jeho slov v súčasnosti nachádzajú "v zápase medzi demokraciou a autokraciou". V tejto súvislosti Biden prisľúbil, že "neumožní nikomu, aby priložil dýku k hrdlu demokracie".

Na spomienkovej ceremónii v Kapitole vystúpila aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá vyzvala Američanov, aby sa "zjednotili na obranu našej demokracie". Na hlbokú rozdelenosť v krajine poukazuje aj to, že na sérii podujatí pri príležitosti výročia útoku na Kongres sa nezúčastňuje takmer žiaden z republikánskych kongresmanov.

