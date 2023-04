Flash príde do našich kín 15. júna, nadšené ohlasy festivalového publika ale o mnohom napovedajú. O filme sa hovorí ako o jednej z najlepších snímok, ktoré adaptovali komiksy vydavateľstva DC Comics. Niektorých divákov a diváčky dojatím rozplakal, nechýba mu vraj srdce ani duša, jeho humor funguje a postavy si zamilujeme. Objavili sa dokonca zmienky o tom, že môže ísť o jeden z najlepších komiksových filmov vôbec a oplatí sa ho vidieť aj viackrát.

Kým kinári a distribútori mali v Las Vegas možnosť vidieť celý film, fanúšikov na celom svete tvorcovia potešili novým trailerom. Ten je skutočne veľkolepý, nechýbajú v ňom superhrdinské súboje, explózie, vzlety ani pády. Uvidíme však aj záblesky minulosti, v ktorej hlavný hrdina Barry (Ezra Miller) prišiel o mamu. Strata rodičov ho spája s Batmanom – nie však tým, ktorého pozná zo svojej reality. V tejto je Batman starší a vo filme stvárnený Michaelom Keatonom, ktorý si netopierieho superhrdinu zahral v 90. rokoch.

Flash príde do našich kín 15. júna, nadšené ohlasy festivalového publika ale o mnohom napovedajú. O filme sa hovorí ako o jednej z najlepších snímok, ktoré adaptovali komiksy vydavateľstva DC Comics. Zdroj: Continental film

Flash sa do alternatívnej reality dostane vďaka svojej snahe superrýchlosťou zmeniť minulosť a zachrániť svoju mamu pred smrťou. Nielenže sa mu to tak celkom nepodarí, ale ostane vo svete, v ktorom neexistujú superhrdinovia, na ktorých by sa mohol obrátiť. Nájde však seba samého a pomocnú ruku obom Barrym podá aj Kryptoňanka Kara, čitateľom a čitateľkám komiksov známa ako Supergirl. Podarí sa im spoločnými silami dať zrazené svety znova do poriadku?

Odpoveď sa dozvieme v júni v kinách! Komiksovku Flash, jednu z najočakávanejších snímok roka, do tých slovenských prinesie distribučná spoločnosť Continental film.